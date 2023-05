TikTokker die huis van wildvreemde binnenstormde en de wetten “veel te slap” vond nu toch opgepakt

De TikTokker die gisteren nog triomfantelijk verklaarde dat “de Britse wetgeving veel te slap is”, is nu toch opgepakt. Bacari-Bronze O’Garro - roepnaam Mizzy - was immers alweer nieuwe filmpjes van zijn etterstreken aan het posten op sociale media. Daarmee overtrad hij een regel die de rechter hem nog maar net opgelegd had. Mizzy werd berucht tot ver buiten de landsgrenzen nadat hij ‘voor de lol’ het huis van een wildvreemde binnengestormd was.

Maar daar bleef het dus lang niet bij. Mizzy stal ook de hond van een vrouw, verscheurde boeken in de bibliotheek, sprong in auto’s van onbekenden, fietste in een supermarkt, filmde zonder toestemming de activiteiten in een McDonald’s-keuken,... De lijst is haast eindeloos.

Zijn reputatie als onruststoker bracht hem zelfs tot in de talkshow van Piers Morgan. De Britse presentator probeerde O’Garro hard aan te pakken, wat tot een bitsig interview leidde. Op het einde noemde Morgan zijn gast zelfs een “complete idioot”, maar veel indruk maakte het allemaal niet.

De tiener kreeg vorig jaar al een verwittiging van de rechter dat hij privé-eigendom moest respecteren. Het filmpje waarmee hij anderhalve week geleden viraal ging, toonde echter duidelijk aan dat hij die regel aan zijn laars lapt.

Op de beelden was te zien hoe O’Garro het huis van wildvreemden binnenstapte. De vrouw, die op dat moment haar terras aan het opborstelen was, riep naar haar partner dat hij “zo snel mogelijk naar de voordeur moest komen”. Toen James kwam opdagen, hield de jongeman zich van de domme. “Moet ik hier zijn voor de studiegroep?”, vroeg hij. Waarna hij doodleuk nog even in hun zetel ging zitten.

KIJK. Op de beelden was te zien hoe O’Garro het huis van wildvreemden binnenstapte

“Dat filmpje heeft zich online aan een razende vaart verspreid, maar ik ben de dag erna wel mijn excuses gaan aanbieden bij die vrouw omdat ik me er slecht bij voelde”, vertelde O’Garro. “Ze stond doodsangsten uit omdat de kinderen thuis waren en dat begrijp ik. Mijn ego haalde de boventoon, het is in een opwelling gebeurd.”

Morgan lijstte vervolgens nog wat andere ‘akkefietjes’ op. “Je steelt een hond van een andere vrouw, je springt in de rug van een Joodse man, je vraagt aan vrouwen op straat of ze dood willen. Wat je doet, kan zware gevolgen hebben. Maar dat kan je allemaal niets schelen. Wat drijft je om mensen uit je buurt zo te terroriseren?”

Het antwoord van O’Garro denderde alle richtingen uit. “Jij noemt het terroriseren, ik noem het plezier maken. Ik heb trouwens wel degelijk berouw. En is het mijn fout dat de Britse wetgeving zo zwak in elkaar steekt? Haat levert nu eenmaal geld en likes op.”

KIJK. O’Garro filmt hoe hij puppy van oude vrouw steelt

O’Garro woont in de Londense wijk Stoke Newington. “Ik ken hem al mijn hele leven”, getuigt buurvrouw Joanne. “Sinds hij zo hard met Tiktok bezig is, staat hij synoniem voor problemen. Hij heeft al zó veel mensen lastiggevallen met zijn filmpjes. De politie weet zijn huis intussen blindelings te vinden, maar hij valt niet tegen te houden. Dit is een mooie buurt, maar hij verknalt het voor iedereen. Voor onze eigen veiligheid zou hij hier beter wegblijven.”

Volledig scherm Op de fiets in de supermarkt. © RV

Zijn passage voor de rechter leek in eerste instantie weinig uit te halen. “De politie zal me nooit te pakken krijgen”, klonk het meteen nadat hij het gerechtsgebouw triomfantelijk verlaten had.

Rechter Charlotte Crangle had hem echter enkele regels opgelegd. Zo mocht hij bijvoorbeeld niet langer filmpjes op sociale media posten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Op Twitter verschenen echter meteen oude én nieuwe filmpjes, zo was de belhamel onder meer te zien op het dak van een rijdende bus.

Volledig scherm Mizzy op het dak van een rijdende bus. © Twitter

Zijn geschrapt TikTokprofiel had Mizzy intussen ook vervangen door een nieuw account. Daar dreef hij meteen de spot met de politie. “De politie dacht dat ze me te pakken had, maar waar sta ik? Buiten, zoals altijd”, klonk het uitdagend.

Nu is de pret toch (voor even) gedaan. Een agent sloeg hem in de boeien op het dak van een gebouw in het zuidoosten van Londen.

Volledig scherm Mizzy verliet gisteren nog triomfantelijk het gerechtsgebouw. © RV