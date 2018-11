Tiener wil gsm stelen, maar botst op jiujitsu-experte. Ze doet hem minutenlang kermen van de pijn

21 november 2018

Bron: Daily Mail 0 Bizar Pijnlijke misrekening in Brazilië: een man wilde er de gsm van een jongedame stelen, maar besefte niet dat hij met een jiujitsu-experte te maken had. Voor hij het goed en wel besefte, lag hij op straat te kermen van de pijn. Sabrina Leites (22) zou hem twintig minuten in een armklem houden, tot de politie uiteindelijk kwam opdagen.

“Stop ermee! Stop ermee!”, riep Magdeel da Silva in tranen uit. Maar het meisje wilde van geen wijken weten.

Vorige week werd ze voor haar huis in Manaus belaagd door twee mannen op een motor. Da Silva en een kompaan eisten dat ze haar gsm zou afgeven.

Over mijn lijk, dacht Sabrina echter. Tijdens vorige inbraken was ze al vier telefoons kwijtgespeeld, het was welletjes geweest. Ze verzette zich zodanig dat de twee op de vlucht sloegen.

“Puur techniek”

Een buurman zag alles gebeuren en reed de jonge boef bewust omver. Daarna was het de beurt aan Sabrina om haar kunstjes te tonen. Ze legde haar ‘tegenstander’ in een armklem, waardoor Magdeel geen kant meer op kon. “Zo moeilijk is het niet om iemand onschadelijk te maken, dit is puur techniek”, legt de dappere krijgster uit.

Het opnemen tegen twéé boeven is nochtans allesbehalve evident. “Gelukkig waren ze niet gewapend. In dat geval zou ik zeker niet gereageerd hebben”, besluit Sabrina. Da Silva werd gearresteerd wegens poging tot diefstal, zijn maat kon wel ontsnappen.