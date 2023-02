Tiener uit Bangladesh terug thuis nadat verstoppertje in scheepscontainer verkeerd uitdraaide

Een tiener uit Bangladesh is terug thuis na een onfortuinlijke reis in een scheepscontainer. De 16-jarige was in januari tijdens een spelletje verstoppertje met vrienden niet meer op tijd uit een scheepscontainer kunnen ontsnappen, waarna het schip vanuit de havenstad Chittagong koers zetten naar Maleisië.