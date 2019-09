Tiener staat elke dag op in de overtuiging dat het 11 juni is jv

Artsen staan voor een medisch raadsel. Elke dag wordt Riley Horner uit Illinois wakker op 11 juni 2019. Dénkt ze, tot ze de kalender op haar deur ziet. Twee uur later wordt haar geheugen opnieuw gereset en begint haar leven weer op hetzelfde punt in de tijd. Een gevolg van hersenschade die de zestienjarige Riley opliep op die vervloekte 11 juni.

Dinsdag 11 juni 2019 kreeg Riley een stamp tegen haar hoofd van een andere student die aan het crowdsurfen was tijdens het dansen. Artsen gingen uit van een gewone hersenschudding, maar na tientallen toevallen en ziekenhuisopnames weten ze vandaag nog altijd niet wat er écht aan de hand is met Riley. Ze vinden niks op een MRI of op een CT-scan. Geen hersenschudding te zien, geen bloedingen, geen tumor, zegt haar moeder Sarah.

“Ik weet dat het net zo hard voor hen is als voor mij”, zegt Riley aan de lokale tv-zender WQAD. “Niemand begrijpt het. Het is als in een film. Van dit interview weet ik tegen etenstijd niks meer.” Aan het begin van elke cyclus van twee uur heeft Riley geen enkele verworven kennis meer. Zo vergeet ze ook telkens weer welke haar locker is. Het beangstigt de tiener.

Volgens de artsen kan het zijn dat Riley Horner de rest van haar leven zo zal blijven. Haar moeder wil zich daar niet bij neerleggen. Uit onderzoek blijkt dat de eerste zes maanden cruciaal zijn. De klok tikt dus om specialisten te vinden die Riley zouden kunnen helpen.

