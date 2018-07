Tiener breekt in huis in en wekt slapend koppel: “Mag ik jullie wifi gebruiken?” ADN

28 juli 2018

19u04

Bron: CNN 0 Bizar Een Amerikaanse tiener is om een wel heel opvallende reden overgegaan tot een inbraak. De jongen drong vorige zaterdagnacht in een huis in Palo Alto, Californië binnen. Hij ging naar boven, wekte de slapende bewoners (en bezorgde hen zo de schrik van hun leven) om daarna… om hun wifipaswoord te vragen. Dat meldt de politie.

De huiseigenaar, een man van in de zestig, werkte de 17-jarige zijn huis uit en belde de politie. Die kon de jongen niet veel later in de buurt arresteren. “De verdachte was in het huis geklommen door een scherm kapot te snijden voor een open raam in de zijtuin”, klinkt het in een statement van de politie.

Volgens het korps kan de jongen gelinkt worden aan een fietsdiefstal vrijdagnacht bij een andere woning in Palo Alto. Daarbij werd een vrouw plots gewenkt door een jongeman die in haar tuin stond. De tiener vroeg of hij van haar wifi mocht gebruikmaken, want hij zat zonder data. Toen de vrouw en een andere inwoner van het huis hem daarop aanmaanden om hun eigendom te verlaten, vluchtte hij weg op een van de fietsen die bij het huis stond. Agenten troffen de gestolen fiets aan op dezelfde plaats waar ze het wifizoekende boefje konden klissen.

De jongeman mocht nadenken over zijn acties in een jeugdinrichting.