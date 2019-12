Tiener (16) voor rechter omdat hij vliegtuig probeerde te stelen HR

20 december 2019

16u14

Bron: Le Parisien, La Dépêche 40 Bizar Een 16-jarige is in Frankrijk voor de jeugdrechter beland omdat hij geprobeerd heeft een vliegtuig te stelen. De jongeman beweerde dat hij met de Airbus A321 naar zijn thuisland Marokko wilde vliegen. Mogelijk was hij onder invloed van de drug LSD, een stevig tripmiddel.

Het klinkt te gek voor woorden, maar de 16-jarige moest vandaag wel degelijk voor de jeugdrechter verschijnen. Volgens de aanklacht probeerde hij op frauduleuze wijze een Airbus A321 te stelen van luchtvaartmaatschappij Vueling Airlines. In dat type vliegtuig kunnen 130 tot 180 passagiers.

De feiten gebeurden afgelopen zomer, in juni. De tiener slaagde er op een of andere manier in alle veiligheidscontroles te ontlopen op de luchthaven Parijs-Orly. Eens op de tarmac, verplaatste hij een mobiele trap om zich toegang te verschaffen tot het vliegtuig.

Knopjes

Een onderhoudstechnicus vond het echter verdacht dat een lampje brandde dat aangaf dat de cockpit bemand was. Toen hij die ging controleren, zag hij de tiener op de plaats van de piloot zitten. Hij had een helm op zijn hoofd en was op de knopjes aan het drukken.

De technicus verwittigde de politie. Toen die de jongen probeerden op te pakken, verzette hij zich hevig. Volgens de krant Le Parisien was hij onder invloed van de drug LSD, een zeer sterk tripmiddel. Aan de agenten vertelde de 16-jarige dat hij het vliegtuig wilde gebruiken om naar zijn thuisland Marokko te vliegen.

Onmogelijke diefstal

“Zijn bedoeling was om mee te vliegen, niet om zelf te vliegen”, beweert zijn advocaat. “Hij wordt verdacht van een onmogelijke diefstal. Je kan zo’n toestel niet stelen zonder een minimum aan kennis.”

Op het proces staat onder meer de geestelijke gezondheid van de tiener ter discussie. Hij zou op 14-jarige leeftijd in Frankrijk aangekomen zijn. Vorige zomer leefde hij al enkele maanden op straat in Parijs. Volgens zijn advocaat in zijn psychische toestand erg verslechterd sinds hij opgesloten is.