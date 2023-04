Tiener (13) komt vast te zitten in grijpmachine met pluchen dieren

Amerikaan­se familie wint met dezelfde nummers 3 afzonder­lij­ke loterijp­rij­zen van bijna 100.000 euro

Tricia Johnson en haar zoon uit Massachusetts, in de Verenigde Staten, hebben de afgelopen weken drie keer 100.000 dollar (91.135 euro) gewonnen in lokale loterij door drie keer dezelfde nummers in te vullen. “Ik dacht dat iemand me voor de gek hield”, klinkt het bij de vrouw.