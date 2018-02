Tien jaar geleden zag Eli er zo uit, maar toen raakte hij verslaafd aan tattoos TK

26 februari 2018

10u55

Van een tattoo of een piercing kijkt niemand nog op, maar bij Eli gaat het net iets verder dan dat. De Britse tattoo-artiest ontdekte tien jaar geleden de wereld van lichaamsmodificaties en is intussen zo goed als onherkenbaar geworden.

Eli Ink leeft in Brighton (Verenigd Koninkrijk) en is erg fan van de trend waarbij je grote zwarte vlakken laat tatoeëren op je lichaam. Zelf is hij een wandelend reclamebord voor die techniek, want intussen is het grootste deel van zijn lichaam - inclusief zijn gezicht - zwart gekleurd. Tot aan zijn oogbollen toe.

Daarnaast heeft de man ook heel wat stretchers in zijn gelaat, waaronder twee in zijn oren, een erg grote in zijn onderlip en twee in zijn neusvleugels. Je kan letterlijk door de gaten de binnenkant van zijn neus zien.

De look van Eli is erg extreem, en daar is de man zich ook van bewust. Zo is het zwartmaken van de oogbol niet zonder gevaar, weet hij. Tijdens dat proces wordt inkt tussen twee lagen oogwit ingespoten, zodat het zich verspreidt. Loopt het fout, dan riskeer je blind te worden. "Dat is het risico dat je neemt als je iemand aan je ogen laat zitten. Zelfs getrainde chirurgen maken wel eens een fout. Lichaamsmodificatie is een levensstijl voor risiconemers", vindt hij.

Picasso

Het zal je niet verbazen dat de man niet altijd even positieve reacties krijgt, maar daar trekt hij zich niets van aan. "De enige persoon die mijn transformatie helemaal begrijpt, ben ikzelf. Ik probeer het zelfs niet uit te leggen aan anderen. Ik ben altijd gek geweest op kunst, en zeker abstracte vormen: geen gedachten, gewoon pure expressie. Ik was als kind gek op Picasso. Body art was voor mij dan ook een logische stap: ik wilde eruitzien als een abstract personage uit een van Picasso's schilderijen."

Voor hij een tatoo-artiest werd, had Eli zijn eigen tuinbedrijf, maar intussen is de wereld van lichaamsmodificaties alles voor hem. "Ik zal nooit klaar zijn. Het zal de rest van mijn leven duren om alles te leren, maar ik wil die tijd besteden aan het perfectioneren van mijn werk." En hoe gaat het in de liefde, vraag je je dan af? "Prima", stelt Eli gerust. "Mijn vriendin Holly is helemaal verliefd op me. Ze is dan ook zelf een fan van body art."

Een oude selfie van Eli. Zijn transformatie is al tien jaar aan de gang.

