Tia (22) bevalt moederziel alleen in hotelkamer met behulp van YouTube-video: "Ik gebruikte schoenveters om navelstreng te verwijderen"

26 april 2018

Maandenlang had Tia Freeman uit Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee geen flauw vermoeden dat er al die tijd leven in haar baarmoeder groeide. Het was even schrikken voor de 22-jarige vrouw toen ze het resultaat van de zwangerschapstest zag. Veel geloof hechtte Tia echter niet aan de test. Naast een beetje buikpijn had ze immers geen symptomen waaruit bleek dat ze zwanger zou zijn. Tijdens een reis van de Verenigde Staten naar Duitsland kreeg ze plots hevige buikkrampen. Niet veel later beviel ze helemaal alleen op een hotelkamer… met behulp van het internet.

“Ik had tijdens de vlucht buikpijn, maar ik dacht dat het door de reis kwam of door het eten. Alles deed pijn. Ik dacht aan een voedselvergiftiging”, vertelt Tia die naar Duitsland reisde om een vriend te bezoeken. Terwijl het vliegtuig landde om een tussenstap in Turkije te maken, werd de pijn steeds heviger. “Ik wilde zo snel mogelijk naar mijn hotelkamer nadat ik verschillende zweetaanvallen kreeg. Het leek alsof ik elk moment kon flauwvallen.”

Op het moment dat de twintiger in haar hotelkamer arriveerde, realiseerde ze zich dat ze helemaal niet ziek was. Er was overduidelijk iets anders aan de hand. “Ik kon amper nog op mijn benen staan. ‘Je bent zwanger en je staat op het punt te bevallen’, zei ik tegen mezelf.” En dat op een hotelkamer in een stad waar Tia niemand kende. “Eerlijk, ik had echt geen idee wat te doen”, biecht ze op. Maar veel tijd om te panikeren was er niet. “Ik moest in actie schieten en iets doen. Onmiddellijk.”

Google en Youtube

"De mensen begrijpen of spreken er amper Engels, daarom wilde ik niet naar het ziekenhuis gaan", aldus Tia. Haar ultieme redmiddel in haar situatie? Het internet. Op Google zocht ze naar tips hoe ze haar pijn kon verzachten. “Ik vulde een bad met warm water, nam een handdoek, beet erin en begon te schreeuwen.” Nadat ze naar eigen zeggen “vijf of zes keer had geduwd” kwam de baby tevoorschijn. Het was een jongetje. (Lees verder onder de foto.)

Vervolgens zocht ze op Youtube hoe ze zonder een schaar te gebruiken toch de navelstreng kon afbinden en verwijderen. “In een filmpje zag ik dat ik een klem moest gebruiken. Maar dat had ik niet. Het enige wat ik wel had, waren schoenveters. In de hotelkamer stond ook een waterkoker. Ik besliste kokend water te gebruiken om de schoenveters te steriliseren. Die gebruikte ik als klem om de navelstreng succesvol te verwijderen." Daarna maakte Tia de badkamer schoon “die leek op de set van een horrorfilm.”

Mensensmokkelaar

Na een slapeloze nacht ging Tia de volgende dag naar de luchthaven om uit te zoeken hoe ze het land kon verlaten met haar pasgeboren baby. “De medewerkers gingen door hun dak toen ik mijn verhaal vertelde. Ik had geen kleertjes bij me of andere spullen om hem te verzorgen, dus dachten ze dat ik een mensensmokkelaar was.”

Nadat de jonge moeder haar hele verhaal detail per detail aan de Turkse politie had verteld, geloofden de agenten haar uiteindelijk toch. Ze brachten haar naar de ambassade van de Verenigde Staten in Istanbul, waar ze een geboortecertificaat kreeg voor haar zoontje Xavier. Vooraleer moeder en zoon definitief het land mochten verlaten, moest er eerst een medische controle gebeuren. Zowel Tia als Xavier bleken kerngezond.

Grote liefde

“Niemand wist dat ik zwanger was”, vertelt de twintiger aan The Independent. “Mijn familie was verbaasd toen ik thuiskwam met een baby. Het is trouwens het eerste kleinkind. Xavier wordt nu echt verwend.”

Hoewel het leven van Tia voorgoed veranderd is, heeft ze geen spijt. “Deze ervaring heeft me ontzettend veel geleerd. Ik moest in een stresserende situatie kalm blijven. Vanaf het eerst moment voelde ik een diepe connectie met mijn zoon. Ik ben dankbaar dat alles goed is verlopen.”