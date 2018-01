The Greatest Showman verrast Londen met Flashmob Redactie

17u33 1

In Londen werden de bezoekers verrast door muziek uit The Greatest Showman. Daar bleef het niet bij. Ineens verschenen er ook dansers uit het niets. Flashmobs zijn misschien een beetje achterhaald, maar deze vonden we toch leuk genoeg om te delen.

RV Dansende mensen op Convent Garden in Londen