Thaise vrouw snijdt steuntouwen van schilders aan torenhoog gebouw door omdat herstelwerken haar “irriteren”

LEUVEN Wegenarbei­ders halen dronken slapende student (21) ’s ochtends uit asfalteer­ma­chi­ne: “Dit had véél erger kunnen aflopen”

Een 21-jarige student uit Oud-Heverlee is vrijdagochtend dankzij alerte wegenarbeiders aan ernstige kwetsuren of erger ontsnapt. Tegen beter weten in was de twintiger in een dronken roes in een asfalteermachine in slaap gesukkeld.

8 oktober