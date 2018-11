Thaise gevangene ontsnapt door bewaker in cel te lokken met sterk verhaal over slang kg

20 november 2018

12u58

In Thailand is een gedetineerde uit zijn cel kunnen ontsnappen door een sterk verhaal op te dissen aan de politieagent die hem moest bewaken. De twintiger bleef volhouden dat er een gigantische slang in zijn cel zat, en slaagde erin de agent in zijn cel te lokken en op te sluiten. Zelf sloeg hij op de vlucht. De politie kon hem enkele uren later al weer oppakken.

De 23-jarige Anan werd in een politiekantoor in de historische stad Ayutthaya vastgehouden in afwachting van zijn proces wegens het bezit van methamfetamine. Tot vier keer toe zette hij het op een schreeuwen, zogenaamd omdat hij in zijn cel een slang had gezien.



Toen de agent die de wacht hield voor de vierde keer kwam checken of er iets aan de hand was, slaagde Anan erin de agent in de cel op te sluiten en zelf op de loop te gaan. Lang duurde zijn herwonnen vrijheid niet, want de politie kon hem vijf uur na zijn ontsnapping in de nabijgelegen jungle weer bij de kraag vatten.

“Geloofde hem niet echt”

Een collega van de onfortuinlijke politieman liet achteraf weten dat de agent enkel de cel in ging om de gedetineerde die maar bleef roepen en onrust veroorzaken, te kalmeren en niet echt in de leugen was getrapt. "Maar volgende keer moeten we toch voorzichtiger zijn. Het was een beoordelingsfout", oordeelde hij.



Slangen, en dan vooral pythons, zijn overigens geen zeldzaamheid in Thailand, dus zo ongeloofwaardig was het verhaal van de opgesloten twintiger ook niet.

