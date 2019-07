Thaise boeren melken tegenwoordig slakken om duur schoonheidsserum te maken PVZ

Jarenlang vormden slakken een ongewenste slijmerige plaag voor de boeren in Thailand, maar het slijm van de weekdieren is er tegenwoordig haast duurder dan goud. Een wereldwijd groeiende vraag naar een slakkenserum zorgt ervoor dat Thaise slakkenkwekerijen er als paddenstoelen uit de grond schieten. In die kwekerijen worden de dieren 'gemolken' voor hun slijm, dat veroudering zou tegenhouden en de huid een glimmende gloed zou geven.

In de afgelopen drie jaar zijn tal van Thaise boeren en locals die een graantje willen meepikken van de nieuwe beautytrend, begonnen met het houden van de dieren die ze ooit wanhopig probeerden te verwijderen. Zij zijn nu blij iets te kunnen verdienen aan de hardnekkige beesten die hun gewassen vernielen. Ze verkopen hun slakken voor ongeveer 1 euro per kilo aan slakkenboeren die ze kweken en er slijm uithalen.

De slakkenboeren kopen de dieren over en beginnen dan met het “melken" van hun kostbare slijm. Dat oogstproces wordt als diervriendelijk gezien: er wordt water over de slakken gedruppeld om ze aan te moedigen het slijm af te scheiden, wat de slakken niet doodt of beschadigt. Om de kwaliteit van de slakkenafscheiding hoog te houden, worden de weekdieren bovendien gevoed met groenten en granen en worden ze slechts eens in de drie weken gemolken. Alleen in de Thaise provincie Nakhon Nayok, twee uur ten oosten van Bangkok, zouden er al meer dan 80 slakkenkwekerijen zijn die dit procedé volgen.

Die kwekerijen verkopen vervolgens het ruwe slijm aan één enkel cosmeticabedrijf, Aden International, dat werd opgericht toen Kitpong Puttarathuvanun een gat in de markt zag. Hij verkoopt het slijm als een duur serum en als een gedroogd poeder. Het prijskaartje? Gezichtsmaskers met slakkenslijm kunnen meer dan 250 euro kosten. De wereldwijde slijmindustrie zou naar schatting meer dan 310 miljoen euro waard zijn.

Chili

Het was in de jaren 80 dat het potentieel van slakkenafscheidingen werd ontdekt door kwekers in Chili, toen ze zich verbaasden over hoe zacht hun handen werden na het vasthouden van de weekdieren. De eerste crème met slakkenslijm werd in Chili geproduceerd, maar in de afgelopen jaren is het als ingrediënt in Koreaanse en Amerikaanse schoonheidsproducten sterk gegroeid.

Het populaire slijm zou zijn kwaliteiten halen uit ingrediënten zoals glycoproteïnen, hyaluronzuur en glycolzuur, en het wondermiddel wordt verkocht met de belofte van het stimuleren van collageen, het tegenhouden van rimpels, genezen van acne en het verminderen van littekenweefsel.

Dermatologen zijn verdeeld over de voordelen.