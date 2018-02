Texaans koppel belt politie met alarmerende mededeling: “Dit gaat gek klinken. Ons huis is gestolen” IB

07 februari 2018

03u00

Bron: AP, ABC11.com, KFDM News 0 Bizar Een Texaans koppel kreeg de schrik van hun leven toen ze afgelopen weekend vanuit Houston afzakten naar het dorpje Madisonville, waar ze sinds vorig jaar een tweede huis hebben. Tot hun grote verbazing bleek de houten woning spoorloos verdwenen te zijn. Alleen de pijpen en aansluitingen staken nog uit de grond.

Vorig jaar kochten Jo en Lonnie Harrison het huisje samen met een flink stuk grond om af en toe even te kunnen ontsnappen aan het drukke stadsleven. Het houten huisje, met een slaapkamer en een badkamer was dus niet permanent bewoond, maar in gebruik als vakantiehuisje.

(lees verder onder de foto)

"Ongelofelijk"

De laatste keer dat Lonnie en Jo er waren, was begin november. Toen Lonnie afgelopen weekend dit jaar voor het eerst weer terugkeerde, kon hij zijn ogen niet geloven. “Ik zag het huis nergens. Ik zag enkel nog pijpen en aansluitingen uit de grond steken waar het huis gestaan had.” De man belde zijn vrouw, die haar echtgenoot eerst niet kon geloven. Daarna belde Jo de politie. “Ik zei dat dit wel heel raar zou klinken, maar dat ik belde om een gestolen huis aan te geven.”

Financiële problemen

Inmiddels heeft de politie kunnen achterhalen dat het koppel waarschijnlijk het slachtoffer is geworden van de financiële problemen van de vorige eigenaar van het huisje. De speurders vermoeden na enig onderzoek namelijk dat het huisje in beslag genomen is door schuldeisers van de vorige eigenaar en dus niet werd gestolen.

Op dit moment is de politie op zoek naar de vorige eigenaar van het huis.