Texaan krijgt rekening van maar liefst 46.500 euro voor twee coronatests

Travis Warner (36) uit Dallas wilde in de zomer vorig jaar na de besmetting van een collega absoluut zelf aan het werk blijven en liet zich testen. Hij ging daarvoor naar een aparte spoedafdeling. Groot was zijn verbazing toen hij voor een sneltest en een PCR-test een rekening van ruim 46.500 euro in zijn mailbox kreeg.

De feiten dateren al van juni vorig jaar, maar verschijnen nu pas in de Amerikaanse pers. In dat stadium van de pandemie was er weinig testcapaciteit in Texas. Travis Warner had het als installateur van internet- en videosystemen midden in de coronapandemie super druk. Hij besloot om met zijn vrouw van Dallas naar een spoedkliniek in Lewisville, een half uur verder, te rijden. Op de spoeddienst werd én een PCR-test én een minder accurate sneltest afgenomen, die laatste omdat Warner zo snel mogelijk weer wou aan de slag wou.

Warner was negatief en dolblij. Maar dat gevoel maakte plaats voor woede toen hij de rekening van zijn uitje naar Lewisville gepresenteerd kreeg van het ziekenhuis: maar liefst 54.000 dollar voor de twee tests, inclusief de vergoeding voor de spoedprocedure. Met nog extra kosten en belastingen erbij steeg dat bedrag zelfs naar 56.384 dollar (48.619 euro). Dat is helemaal legaal in de VS, dat ziekenfondsen verplicht om diagnostische tests terug te betalen om te vermijden dat mensen zich niet zouden laten testen wegens de kostprijs. Dat kan woekerprijzen in de hand werken voor Covidtests - de verzekeraar moet toch betalen - en die kwamen dan ook al wel vaker voor, maar dit is toch een recordbedrag, volgens USA Today.

Travis Warner was als zelfstandige wel verzekerd bij een soort van ziekenfonds. Normaal onderhandelt het ziekenfonds de prijs van Covidtests rechtstreeks met het hospitaal. Maar dat kan alleen voor faciliteiten die binnen het netwerk van de polis van de verzekerde vallen. In Warners geval was de spoedkliniek van Lewisville niet opgenomen in de verzekeringspolis. Dat betekende dat het ziekenhuis de volle pot mocht aanrekenen zoals aangegeven op de eigen website, wat ook gebeurde. Warners verzekeraar probeerde alsnog de prijs naar beneden te krijgen en kon die uiteindelijk terugbrengen tot 16.915 dollar (14.586 euro). Nog altijd een smak geld, maar zijn verzekering nam het volledige bedrag op zich.

Vandaag geeft het bewuste ziekenhuis op de website 175 dollar (150 euro) op als prijs voor een Covidtest. Nog opvallend: bij Warners vrouw werden die bewuste dag in juni 2020 dezelfde tests afgenomen en haar werd slechts 2.000 dollar (1.725 euro) aangerekend. Zij heeft een aparte verzekeringspolis. Het ziekenhuis schikte uiteindelijk zelfs voor minder dan 1.000 dollar (860 euro) met haar verzekeraar.

Volgens Warners ziekenfonds ging het bij hem om “een fout in de facturering van de verstrekker die we hebben ontdekt en rechtgezet”.