Tesla was total loss verklaard in VS, maar duikt niet veel later op... aan het front in Oekraïne

In de VS gaat een bizarre tweet van een journalist van CNBC viraal. Na een auto-ongeluk was de Tesla van Jay Yarrow alleen nog maar goed voor het autokerkhof, dat beweerde zijn verzekeringsmaatschappij toch. Maar een paar maanden later duikt het zogezegde wrak gewoon op... aan het front in Oekraïne. Hoe? Dat is nog niet duidelijk. “Maar blijkbaar is er iemand die nu via Spotify naar Drake luistert”, tweet hij al lachend.