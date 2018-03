Tesla slaat op hol vlak bij basisschool en rijdt in op mensen Redactie

15 maart 2018

Bron: AD.nl 603 Bizar Door een technisch mankement is een Tesla S-model vanmiddag op hol geslagen in het Nederlandse Wormerveer. De elektrische auto reed op een groepje mensen af, maar de meesten kwamen met de schrik vrij.

Eén persoon werd voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht voor controle, aldus de politie. Er zat geen bestuurder in de auto. Die stond geparkeerd bij een basisschool en schoot plotseling in gang, zo verklaarden ooggetuigen tegenover NH Nieuws. De wagen raakte een fietser, scooterrijder en een andere auto en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een schutting.

Doden

Bij een ongeluk met een Tesla in Baarn in de Nederlandse provincie Utrecht overleed in september 2016 de bestuurder van de wagen toen die tegen een boom knalde. Autofabrikant Tesla stuurde een deskundige naar de plek van het ongeluk voor onderzoek. Op basis daarvan stelde de autofabrikant dat de automatische piloot niet schuldig was aan het dodelijke ongeluk. De elektrische auto stond volgens de opgevraagde gegevens niet op de zelfrij-functie. Wel bleek dat de 422 pk sterke auto meer dan 155 kilometer per uur reed vlak voor de fatale klap. De politie nam de bevindingen van Tesla over.

Vier maanden eerder kwam in de Amerikaanse staat Florida ook een Tesla-bestuurder om het leven bij een crash. Die vond wel plaats terwijl de zelfrij-functie was ingeschakeld.