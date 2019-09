Tesla-politiewagen moet achtervolging staken door lege batterij jv

26 september 2019

13u11

Bron: CNN, Mercury News 46 Bizar Van een slechte timing gesproken. Een Tesla van de politie van Fremont in Californië moest vrijdag in volle achtervolging het target laten gaan, omdat de batterij van de wagen bijna leeg was. Het departement blijft wel helemaal achter het lopende pilootproject met de elektrisch aangedreven Tesla’s staan.

De politie van Fremont in de San Francisco Bay Area zat een verdachte achterna die gezocht werd voor een misdaad in Santa Clara in de staat Californië. Beide auto’s haalden snelheden van meer dan 190 km/uur, toen de agent achter het stuur over de radio meedeelde dat zijn Tesla nog maar energie had voor 9 kilometer. Hij vroeg of iemand van de collega’s achter hem konden overnemen, want zelf zou hij de rol moeten lossen.

De Tesla Model S 85 uit 2014 was blijkbaar niet volledig opgeladen. “Dat gebeurt soms, vooral als een agent terugkeert naar kantoor om een verslag te maken en dan niet meer opnieuw de straat opgaat”, verklaarde woordvoerster Geneva Bosques aan CNN. “De algemene richtlijn is dat de batterij van de auto bij het begin van de shift minstens halfvol moet zijn, en dat was het geval.”

Andere politiewagens bleven de verdachte nog even achtervolgen, maar stopten na ruim acht minuten omdat het te gevaarlijk werd. De van in Fremont achternagezeten auto werd niet veel later - achtergelaten en gecrasht in de berm - teruggevonden in San Jose, de plaats waar de Tesla elektriciteit moest gaan bijtanken om terug in de thuisbasis van Fremont te geraken.