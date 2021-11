Tesla-fans steunen Elon Musk in zijn reactie op rechtszaak van JPMorgan met resem recensies van 1 ster op Yelp

Volgens JPMorgan pleegde Tesla in 2018 “flagrant” contractbreuk over aandelenwarrants, nadat Elon Musk had getweet dat hij “genoeg fondsen had” om zelf Tesla privaat over te nemen. Tesla had de warrants in 2014 aan JPMorgan verkocht. Ze zouden renderen voor de bank als de ‘uitoefenprijs’ (de vooraf afgesproken aankoop- of verkoopkoers) lager zou zijn dan de aandelenkoers van Tesla bij het verstrijken van de warrants in juni en juli 2021. Na de tweet van Musk verlaagde de bank de uitoefenprijs, waar het naar eigen zeggen contractueel ook het recht toe had. Toen Musks plannen toch niet doorgingen, verhoogde het de prijs weer licht.