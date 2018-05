Tennisspeelster verliest arm na beet van krokodil, enkele dagen later stapt ze al in huwelijksbootje Sven Van Malderen

07 mei 2018

22u22

Bron: The Sun 0 Bizar Straf staaltje doorzettingsvermogen: een krokodil beet de arm af van een Zimbabwaanse vrouw, maar dat hield haar niet tegen om enkele dagen later toch al in het huwelijksbootje te stappen. Of hoe liefde uiteindelijk toch alles overwint...

Het ongeluk gebeurde terwijl Zanele Ndlovu aan het kanoën was in de Zambezi-rivier in Zimbabwe. Haar Britse aanstaande trachtte haar nog te redden, maar moest uiteindelijk machteloos toekijken.

"Ze zaten allebei in een rubberbootje", vertelt een vriend van de familie. "De krokodil viel haar aan en rukte haar rechterarm weg. Aan de linkerhand liep ze ook verwondingen op. Ze mogen van geluk spreken dat ze nog in leven zijn."

Jamie Fox knutselde zo snel hij kon een verband in elkaar. De voormalige tennisspeelster verloor heel veel bloed, er werd zelfs even gevreesd voor haar leven. In het ziekenhuis van Bulawayo sleurden de dokters er haar doorheen, al was ze natuurlijk wel het grootste deel van haar arm kwijt.

Maar kijk, de liefde laat zich door geen enkel obstakel tegenhouden. Ndlovu gaf enkele dagen later zoals voorzien al haar jawoord. De romantische locatie aan de Victoria-waterval die gereserveerd stond, werd voor de gelegenheid ingeruild voor de ziekenhuiskapel.

Op de beelden is te zien hoe haar stomp nog stevig ingepakt zit. De kus werd er niet minder vurig om, tot groot jolijt van familie en vrienden. "Eigenlijk is het een mooi liefdesverhaal", aldus een van de aanwezigen. "Het ongeluk met de krokodil heeft geen verschil gemaakt, ze zien elkaar oprecht graag. Hun gevoelens zijn hierdoor zelfs nog sterker geworden."