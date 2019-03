Telecomreus schorst technicus die kat van telefoonpaal haalt mvdb

29 maart 2019

22u53

Bron: CBS News 4 Bizar De Amerikaanse telecomreus Verizon heeft een van haar werknemers geschorst ... wegens het redden van een kat. Maurice German wordt verweten onrechtmatig gebruik te hebben gemaakt van de hoogtewerker-auto. De kat die vastzat op een telefoonpaal in Philadelphia werd dan wel in veiligheid gebracht, met zijn reddingsactie heeft Maurice de veiligheidsvoorschriften overtreden.

De onderhoudstechnicus was eerder deze maand aan het werk toen hij werd aangesproken door het baasje van de kat. Diens geliefde huisdier zat al twaalf uur vast op de paal. Telefoontjes naar de brandweer en de dierenmbescherming leidden niet tot een interventie. Of Maurice anders even met de hoogtewerker kon langskomen om de kat - Princess Momma - uit haar benarde situatie kon hale? Geen probleem, antwoordde deze.



Ondanks de massale steunbetuigingen voor Maurice op sociale media was zijn werkgever allesbehalve amused. Hij werd voor drie weken onbetaald geschorst. “Onze wagen en aanverwante apparatuur zijn ingezet op een plek waar ze niet voor bedoeld waren, gezien de nabijheid van elektrische bedrading”, verklaarde een woordvoerder van Verizon aan tv-zender CBS. “Onze beslissing mag dan wel niet in goede aarde vallen, met zijn acties heeft de werknemer zichzelf en anderen om hem heen mogelijk in gevaar gebracht.”

Donatie

De woordvoerder benadrukte dat Verizon een financiële donatie heeft gedaan aan de SPCA, de dierenbescherming van de staat Pennsylvania. Dit gebaar viel niet bepaald in goede aarde op sociale media. Twitteraars blijven het opnemen voor Maurice.



Enkele collega’s hebben voor hun makker via GoFundMe twee crowdfundingspagina’s opgericht. Bedoeling is om zo de gemiste inkomsten te compenseren. Een pagina had als doel 4.650 dollar in te zamelen, wat ruimschoots is gelukt. De teller staat inmiddels op 7.210 dollar. Ook de andere inzamelingspagina doet het prima. De intiatiefnemer had 2.400 dollar voor ogen. Ook hier kwamen de donaties makkelijk binnen. De actie is afgesloten met een eindresultaat van 3.395 dollar.

Verizon SUSPENDS worker for using work equipment to rescue cat who was stuck on the top of a telephone pole in neighborhood where he was working https://t.co/GhdkBd3Snu pic.twitter.com/Lkl0bhVCRd Formerly Brightly5(@ Brightly50) link