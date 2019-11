Tegenvaller voor drugsbende: everzwijnen vernielen 20.000 euro aan cocaïne mvdb

15 november 2019

13u59

Bron: Il Bosone 0 Bizar Een zware financiële dobber voor een drugsbende in Italië. Hun in het bos verstopte cocaïnevoorraad met een geschatte straatwaarde van 20.000 euro is in oktober vernield door... everzwijnen.

Speurders in Siena belast met het onderzoek naar de moord op een Albanees (21) in mei 2018 kregen de onverwachte meevaller vorige maand te horen tijdens telefoontaps van bendeleden. Drie Albanezen en een Italiaan uit Calabrië zijn in het onderzoek aangehouden .



In een afgeluisterd telefoongesprek hoorden de speurders een van de verdachten verzuchten dat everzwijnen lelijk huis hadden gehouden bij de verborgen opslagplaats in een bos nabij een autoweg in Toscane.



De everzwijnen braken met hun tanden de ingegraven blikken open waarin de drugs verstopt zaten. De cocaïne raakte zo onbruikbaar, waardoor de criminelen 20.000 euro aan hun neus voorbij zagen gaan . In hun telefoongesprekken lieten ze de woorden ‘cocaïne’ en ‘drugs’ achterwege. Ze gebruikten liever codetaal met termen als ‘aperitief’, ‘prosecco’, ‘wijn’, ‘koffie’ en ‘snack’.



De bende was sinds meer dan een jaar actief en verhandelde per maand ongeveer twee kilogram cocaïne in verschillende Toscaanse steden. Gebruikers telden voor een gram tussen de 80 en 100 euro neer.



Italiaanse landbouwers klagen steen en been over de schade door everzwijnen, wat vorige week nog leidde tot een grote betoging in Rome. Op vier jaar tijd is het aantal wilde zwijnen in het land quasi verdubbeld tot ongeveer twee miljoen dieren. Zeker 10.000 ongevallen op Italiaanse wegen zijn elk jaar rechtstreeks te wijten aan everzwijnen.