Teddy op driejarige leeftijd jongste Britse lid van internationale vereniging voor hoogbegaafden ooit

Teddy Hobbs was drie jaar en acht maanden oud, toen hij eind vorig jaar het jongste Britse Mensa-lid en een van de jongste leden wereldwijd ooit werd. Om bij Mensa te horen, een internationale vereniging voor hoogbegaafden, moet je bij een IQ-test in de twee procent van de bevolking met de hoogste scores eindigen. Teddy is nu vier en kan al Harry Potter-boeken lezen.

Leden van Mensa zijn bij de twee procent slimste mensen van de bevolking. De club hoogbegaafden aanvaardt ook erg jonge kinderen, zoals Theodore ‘Teddy’ Hobbs uit het Britse Portishead. Volgens het beoordelingsrapport van Mensa had Teddy bij zijn tests vorig jaar al de letter- en woordherkenning van een kind van acht jaar en tien maanden oud. Hij bleek toen meer dan vijf jaar voor op zijn eigen leeftijd. Inmiddels is hij vier jaar oud.

Teddy leerde zichzelf lezen tijdens de coronalockdown toen hij amper twee jaar was. Op de leeftijd van 26 maanden kon hij vlot een boek voorlezen voor zijn ouders, Beth en Will. Maar dat volstond niet voor de peuter. “Hij stapte toen over op getallen en leerde de maaltafels”, zegt zijn mama Beth aan ‘Somerset Live’. “De volgende kerst gaven we hem een tablet om spelletjes op te spelen. Maar in plaats daarvan leerde hij zichzelf tot 100 tellen in het Mandarijn.” Inmiddels kan hij dat al in zeven talen, waaronder Mandarijn, Welsh, Frans, Spaans, Duits en Engels. Hij kan ook al de boeken van Harry Potter lezen, voor zover zijn ouders dat toelaten op zijn leeftijd.

Amerikaanse peuter nóg jonger

Beth (31) en haar echtgenoot Will (41) stonden versteld van de uitzonderlijke capaciteiten van hun zoontje en lieten zijn intelligentieniveau testen. “Teddy was ons eerste kind, verwekt via IVF, en we konden dus niet vergelijken”, klinkt het. De ouders kwamen bij Mensa terecht. Teddy was tijdens de test 3 jaar en 7 maanden oud en bleek in het 99,5-percentiel voor IQ te zitten. Met andere woorden: hij was bij de 0,5 procent intelligentste mensen van de algemene bevolking voor de goedgekeurde IQ-test, en dus ruim boven de vereiste 2 procent om door Mensa te worden aanvaard.

“We waren gewoon van onze sokken geblazen”, vertelt Beth. Uit verdere tests een maand later kwam naar voren dat Teddy al de letter- en woordherkenning van een kind van acht jaar en tien maanden had, terwijl hij dus amper 3 jaar en acht maanden oud was. Teddy is een van de jongste Mensa-leden ooit. In de VS was een peuter van twee nóg jonger.

Teddy, die in september school begint te lopen, heeft zijn certificaat van Mensa beet. De kleuter houdt ervan om voor te lezen voor zijn zusje van 15 maanden oud, Pippa, en hij praat al van een eventuele carrière als arts later. “Hij doorloopt een aantal fases”, zegt zijn mama nog. “Onlangs is hij begonnen de vlaggen van de verschillende landen in de wereld te leren. Maar nog recenter speelt hij gewoon met plasticine, wat fantastisch is. Al wat we wensen voor Teddy is dat hij een goed en gelukkig persoon is. De wens van alle ouders.”