Ted (54) is boos omdat hij geen bouwvergunning krijgt en iedereen mag het weten

11 december 2018

14u34

Bron: Boston, Wcax, Burlington Free Press 1 Bizar Een 54-jarige Amerikaan die al tien jaar tevergeefs strijdt voor een bouwvergunning, is boos op de ambtenaren van de dienst ruimtelijke ordening. Om zijn ongenoegen te uiten, bouwde hij een grote middenvinger, waar heel het dorp op uitkijkt.

Ted Pelkey (54) woont langs een invalsweg aan de rand van Westford, nabij de stad Boston. Hij heeft een zaak waar hij vrachtwagens herstelt, maar die huurt hij. Om te kunnen besparen op de huur, wil hij op een terrein dat hij zelf bezit een loods bouwen, om daar zijn zaak verder uit te bouwen. Maar volgens lokale ambtenaren zijn de plannen niet in overeenstemming met de normen van de gemeente.

Omdat Ted na tien jaar de discussies beu is, en omdat hij het aanvoelt alsof ze hèm persoonlijk willen treffen, richt hij nu zijn middenvinger op naar de gemeente. Letterlijk. Begin december plaatste hij een grote, houten standbeeld in zijn tuin. Opdat de middenvinger voor iedereen goed zichtbaar zou zijn, staat hij op een hoge paal en zijn er twee felle spots op gericht, zodat hij ‘s avonds mooi verlicht is. Ted spendeerde er 4.000 dollar aan.

Kunstwerk

“Als je mijn gebouw niet wil zien, kijk hier dan maar naar”, laat hij weten. Hij vertelt er expliciet bij dat de vinger niet gericht is aan de 2000 inwoners van Westford. “Wel aan de ambtenaren die mijn vergunning weigeren te geven”, klinkt het.

Een lokaal tv-station vroeg na of er geen legaal probleem is door ‘het obscene gebaar’. Maar de vinger wordt beschouwd als kunstwerk, dus kan de gemeente er niets tegen doen.

