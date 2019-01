Te weinig klanten: enig naaktrestaurant van Parijs sluit na jaar de deuren SVM

08 januari 2019

16u06

Het enige naaktrestaurant van Parijs heeft de handdoek in de ring gegooid. "Het is met grote spijt dat we de definitieve sluiting van het restaurant O'Naturel aankondigen", schrijven de initiatiefnemers op hun website. De zaak moet door een gebrek aan klanten noodgedwongen de deuren sluiten.

Laat je kleding en je verlegenheid maar thuis, was het credo bij het restaurant dat in november 2017 openging in het twaalfde arrondissement. Het enige nudistenrestaurant van de Franse hoofdstad is in handen van de broers Mike en Stephane Saade.

Van zodra de klanten de kleedkamers gepasseerd waren, konden ze in adams- of evakostuum plaatsnemen aan een van de twintig tafels. De menu’s van de ‘bistronomische’ keuken varieerden van 39 tot 49 euro.



De aankleding was bewust sober gehouden. Witte gordijnen moesten de inkijk van buitenaf verhinderen. Gasten moesten bij aankomst ook hun gsm afgeven, zodat er niet stiekem foto’s van andere aanwezigen genomen konden worden.

De aankondiging van de sluiting is geen verrassing voor vaste klant Cédric Amato. Als vicepresident van de Vereniging van Naturisten van Parijs heeft hij uiteraard recht van spreken.



Volgens hem was het te vroeg voor een zaak die volledig in het teken staat van naturisme. “Over een heel jaar hebben we niet genoeg mensen bereikt die naakt in de hoofdstad willen dineren”, klinkt het.

Een ander probleem volgens Amato is de afwezigheid van stamgasten. “Je uitkleden om te gaan eten, dat doe je niet elke dag.’’ Bovendien: O’Naturel ligt in een woonwijk, waardoor er weinig passage is. Ook heeft het restaurant geen terras voor zonnige dagen.

Wie nog wel snel een keer naakt wil dineren in het Parijse restaurant, kan er nog een paar weken terecht, meldt Mike Saada in de krant Le Figaro. Het blootrestaurant doet volgende maand de deur dicht.