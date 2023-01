Taylor (27) ruilde cola en alcohol voor sport en viel zo’n 70 kg af in 9 maanden

Influencer vindt dat ze mag voorkrui­pen: “Ik ben irritant mooi en heb 70.000 volgers op Tik­Tok!”

Mag je voorkruipen wanneer je er fris en fruitig uitziet en 70.000 volgers hebt op TikTok? De jonge blondine in deze virale video vindt van wel. Zij en twee vriendinnen steken mensen voor die al 40 minuten staan aan te schuiven voor drank op een oudejaarsevenement in Nashville, in de Amerikaanse staat Tennessee. Ze scheldt dan een vrouw uit die protesteert en haar irritant noemt. “Ik ben irritant bloedmooi”, antwoordt de influencer. “Jij lelijke oude teef!” En dan zit het spel op de wagen.

12 januari