Taxichauffeur in Parijs licht Thaise toeristen op en rekent peperdure rit aan mvdb

10 november 2018

22u51

Bron: Le Parisien - CNews 2 Bizar Thaise toeristen zijn in Parijs het slachtoffer geworden van een taxichauffeur die liefst 247 euro aanrekende voor een rit die normaal maximum zeventig euro kost. Charkrid Thanhachartyothin en zijn vrouw filmden deze week de oplichter. Het negen minuten durende filmpje dat ze achteraf op YouTube plaatsten, is al meer dan 100.000 keer bekeken.

Charkrid en zijn vrouw kwamen toe op luchthaven Roissy-Charles De Gaulle en reisden met de taxi naar hun hotel. Althans, dat was de bedoeling. De chauffeur deelde hen fijntjes mee dat 247 euro de te betalen prijs is. De toeristen beseffen meteen dat dit niet klopt en beginnen te filmen. De taxichauffeur wordt boos wanneer hij dit merkt. Hij roept hen toe dat het in Parijs illegaal is mensen te filmen.



Volgens de chauffeur is zijn werkplek een “dure stad met veel belastingen”. Gevraagd naar de dure prijs, toont hij zijn smartphone met daarop een app waarop het peperdure bedrag staat. De onduidelijke app is volgens de man zijn taximeter. Charkrid vermoedt dat de man illegaal aan het werk is, maar dat ontkent de man. Volgens hem rijden er geen illegale taxi’s in Parijs rond.

De man vergrendelt daarop de deuren en rijdt met de toeristen weg. De Thai blijven kalm en vragen zijn taxivergunning te laten zien, wat de chauffeur weigert. Hij zegt uiteindelijk te werken voor het taxibedrijf Chauffeur Privé (iets wat het bedrijf in kwestie in alle toonaarden ontkent).

De discussie loopt nog minuten verder, waarop hij ook fysiek de smartphone van Charkrid vastgrijpt om te vermijden dat de toerist nog langer filmt. Charkrid betaalde uiteindelijk 200 euro aan de clandestiene chauffeur. Hij en zijn vrouw bevinden zich inmiddels al terug in Thailand. Door hun korte verblijf in de Lichtstad kwamen ze er niet toe om klacht in te dienen.



Charkrid heeft de beeden op YouTube gezet om andere Thaise toeristen te waarschuwen voor de illegale taxipraktijken in de Franse hoofdstad. Volgens de Parijse politie beschikt de man niet over een taxilicentie. Een onderzoek is opgestart. De identiteit van de chauffeur is vooralsnog onbekend.

De uitgebreide versie: