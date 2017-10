Tachtiger legt auto op zij aan inrit parking Kim Aerts

18u08 109 Vertommen Bizar Een 86-jarige man uit Lubbeek heeft gisterenochtend omstreeks 10 uur zijn wagen op zijn zij gelegd aan de inrit van parking Ladeuze in Leuven. De bestuurder moest na het ongelukkig manoeuvre door de brandweer uit zijn auto bevrijd worden. De parking was anderhalf uur afgesloten door het ongeval.

De tachtiger reed bij het binnenrijden van de parking aan het Ladeuzeplein tegen zijn voorligger. Hij raakte daarbij de verhoogde rand waardoor zijn auto omkantelde aan de bestuurderszijde. Naar alle waarschijnlijkheid wou de man remmen bij het binnenrijden maar gaf hij extra gas.

De tachtiger was niet meer in staat om op eigen krachten uit zijn auto te kruipen. De brandweer moest de achterruit stukslaan om zo van binnenuit de passagiersdeur te openen. Op die manier kon de man uit zijn auto gelift worden. Hij werd nog ter plaatse onderzocht door een dokter maar de man bleek niets te mankeren.



De bestuurster van de aangereden auto, een 49-jarige uit Holsbeek, bleef ongedeerd. Er kwam een takelwagen aan te pas om de inrit van de parking opnieuw vrij te maken. Omstreeks 11.30 uur was alles van de baan.

