Tachtig euro per uur en meestal volgeboekt: bordeel biedt uitsluitend sekspoppen aan Sven Van Malderen

00u30

Bron: Rp-online.de 0 Rv Anna en Coco. Bizar De roze haren van Jessica, de elegantie van Elena of toch maar gewoon die pittige Nicole? In Dortmund staat een bordeel waar uitsluitend... sekspoppen uitgeleend worden. Evelyn Schwarz opende De roze haren van Jessica, de elegantie van Elena of toch maar gewoon die pittige Nicole? In Dortmund staat een bordeel waar uitsluitend... sekspoppen uitgeleend worden. Evelyn Schwarz opende Bordoll een half jaar geleden, tijd voor een eerste evaluatie dus.

De 29-jarige bazin heeft elf plastic exemplaren in huis die zonder enige twijfel de gekste fantasieën kunnen waarmaken. Stuk voor stuk zien ze er vrij levensecht uit, de verschillen zitten uiteraard in fysieke aspecten zoals lengte en cupmaat.

Lees ook Sekspoppenbordeel is Europese primeur voor Barcelona

Voor elke pop moet Schwarz tussen de duizend à tweeduizend euro op tafel leggen. Een investering die snel terugverdiend is, als u weet dat een uurtje met Naomi 80 euro kost. Wie twaalf uur lang zijn gangen wil gaan, dient maar liefst 650 euro op te hoesten. En de echte liefhebber kan zelfs met twee gehoorzame liefjes tegelijk aan de slag. Wel opletten dat u er tijdig bij bent, want meestal zijn ze al een tijdje op voorhand volgeboekt.

Rv Nicole.

"Op tv toonden ze een reportage over dit fenomeen in Japan, zo ben ik op het idee gekomen", aldus Schwarz. "Ik krijg klanten van verschillende pluimage over de vloer, dat varieert van werklozen tot rechters. Meestal zijn ze gewoon benieuwd, maar 70 procent komt wel terug. Hun echtgenotes hebben er geen probleem mee, soms zitten ze gewoon buiten in de auto te wachten. Ze zien het als een speeltje."

Eén keer ging een klant iets te enthousiast te werk, voor sekspop Anna kon geen hulp meer baten. "Zij was dan ook de populairste in ons gamma, maar we hebben inmiddels een nieuw exemplaar ter onzer beschikking", aldus Schwarz.

Rv Jessica.

Maar hoe zit het dan met het hygiënische aspect? "Na elke beurt wordt de pop gereinigd en gedesinfecteerd, daar hoeft de klant zich geen zorgen over te maken. Als zo'n exemplaar echt versleten is, verkopen we ze tegen een schappelijke prijs. En de dames hoeven niet te wanhopen: van zodra er deftige mannelijke poppen op de markt komen, zullen we die ook aanbieden."

De liefde bedrijven met een sekspop zit zonder meer in de lift. In het Weense bordeel Kontakthof gaat het zelfs zo ver dat flamboyante Fanny (veel) meer succes heeft dan de echte prostituees die daar rondlopen. En in Barcelona kunnen de fans terecht bij Lumidolls, nog zo'n huis van plezier met uitsluitend 'realdolls' in de aanbieding.