Syberisch dorpje wil naam veranderen in ‘Syrië’ om aandacht te trekken van overheid kg

22 augustus 2018

17u56

Bron: Channel10, RFE/RL 0 Bizar De bewoners van het dorpje Bungur in Syberië hebben een campagne gelanceerd om de naam van hun gemeente te veranderen naar ‘Syrië’. Daarmee willen ze de aandacht trekken van de Russische regering: die investeerde al miljoenen dollars in Syrië, en dus kan er ook wel wat af voor een gelijknamig dorp in eigen land, zo is de redenering.

Bungur is al lang in verval. Het straatarme dorp kampt met stroompannes, heeft niet altijd stromend water ter beschikking, en de wegen en gebouwen zijn er in erbarmelijke staat. De school en de bibliotheek werden jaren geleden gesloten, een dokter ontbreekt eveneens. Eigenlijk is er niets meer, vertelt een bewoner. “Het enige wat er overblijft is een gemeentehuis en een monument voor de deelnemers van de Tweede Wereldoorlog. Er is hier niets. Enkel een begraafplaats.”

Het dorp probeert al jaren de overheid in te lichten over de beroerde leefomstandigheden in de regio, maar slaagde er niet in om de aandacht te trekken. Nu kiezen de bewoners een nieuwe, ietwat bizarre tactiek om toch gehoord te worden.

“Het enige wat we willen is om Bungur te hernoemen als Syrië”, verklaart Sergei Zhavronkov, de aanvoerder van de campagne tegenover nieuwswebsite RFE/RL. “De overheid helpt Syrië en de verwoesting daar is net zo erg als hier. Maar we krijgen geen aandacht.”

Het gaat niet om een grap, benadrukt hij. Volgens Zhavronkov zou de meerderheid van de zeshonderd bewoners de naamsverandering steunen. Als de campagne zijn doel haalt, en het dorpje 'Syrië' wordt genoemd, zijn de bewoners van plan om onder de nieuwe naam een aanvraag voor humanitaire hulp in te dienen bij de overheid.