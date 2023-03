‘Sushiterreur’ in Japan: drie arrestaties nadat klanten voor de grap voedsel op lopende band met speeksel besmeuren

Nederlands dansgezel­schap beëindigt samenwer­king met drollen­gooi­en­de choreo­graaf

Het Nederlands Dans Theater (NDT) in Den Haag schort alsnog de samenwerking met de bekende Duitse choreograaf Marco Goecke op. De inmiddels ontslagen hoofdchoreograaf en balletdirecteur van de Staatsoper Hannover, die ook als 'associate choreographer' verbonden was aan het NDT, raakte onlangs in opspraak nadat hij in de foyer van het staatstheater in Hannover een danscritica van de Duitse krant ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ met een dierendrol besmeerd had.