Sushiliefhebber trekt lintworm van 1,65 meter uit zijn lichaam Redactie

20 januari 2018

05u38

Bron: AD.nl Bizar Een sushiliefhebber uit de Amerikaanse stad Fresno kwam in een lokaal ziekenhuis aanzetten met een lintworm van 1,65 meter. De man at bijna elke dag rauwe zalm, vertelde hij aan de dokter.

De patiënt had de lintworm zelf uit zijn lichaam getrokken en rond een keukenrol gewikkeld. Zo kwam hij aan bij de Eerste Hulp. "Hij pakt het vast, trekt eraan, en het blijft er maar uitkomen. Hij pakt het op en kijkt ernaar. En wat doet het? Het begint te bewegen", vertelt Kenny Bahn, de dokter die de man behandelde, op de radio.

De man vroeg zelf om een behandeling vanwege een lintworm. Bahn was sceptisch, tot hij de parasiet in kwestie zag. Later bleek dat de man dol is op sushi en bijna dagelijks rauwe vis eet. Na het incident met de worm liet de man weten dat hij die lekkernij voortaan links zal laten liggen.

