Sushi eten van naakte vrouwen en champagne drinken in Abu Dhabi: 24-jarige miljardair showt extravagante levensstijl op sociale media TTR

08 maart 2018

18u05

Bron: Business Insider 0 Bizar Amper 24 jaar is hij, maar zijn naam duikt nu al op tussen de rijkste mensen ter wereld. Met een vermogen van maar liefst 1,9 miljard dollar behaalde de Noorse Gustav Magnar Witzoe de derde plaats als een van de jongste miljardair ter wereld. Dat schrijft Business Insider.

Zijn fortuin kreeg hij op 19-jarige leeftijd van zijn vader Gustav Witzøe, de eigenaar van het Noorse SalMar. De viskwekerij, die in 1991 werd opgericht, is intussen uitgegroeid tot een machtig bedrijf. Gustav junior bezit meer dan de helft van het bedrijf van zijn vader. Het vermogen van de jongeman bedraagt zo'n 1,9 miljard dollar volgens de Forbes-ranking van rijkste mensen ter wereld.

Aan de beslissing om de helft van het bedrijf aan zijn zoon te schenken, gingen naar eigen zeggen "heel wat lange familiediscussies" vooraf. "Er zijn voor- en nadelen. Zo'n beslissing kan je leven helemaal veranderen. De kans dat vrienden je laten vallen is ontzettend groot", aldus de vader van Gustav. Het leven van de jonge Gustav veranderde inderdaad drastisch. Iets waarmee hij graag pronkt op zijn Instagram-account.

(Lees verder onder de foto.)

This guy 👌☝️ #tb Een foto die is geplaatst door null (@guswitzoe) op 16 jan 2018 om 21:49 CET

Ondanks de goede raad van zijn vader om verstandig om te springen met geld, wil de 24-jarige Noor nu vooral genieten van het leven. Dus geeft hij zijn familiefortuin uit aan alles wat op zijn verlanglijstje staat: de allerduurste champagne, exotische reizen, kostuums van topontwerpers en een Porsche. Sushi eet hij bovendien niet op de gebruikelijke manier, maar wel van een naakt vrouwenlichaam.

(Lees verder onder de foto.)

Sulten? Een foto die is geplaatst door null (@guswitzoe) op 07 sep 2013 om 21:05 CEST

Als de 24-jarige Noor het niet te druk heeft met feesten, staat hij als model voor de camera. De viskwekerij van zijn vader volledig overnemen, is alleszins niets voor Gustav Magnar. Die wil vooral een andere richting uit. Zo investeert hij regelmatig in lokale start-ups. Welke richting Gustav Magnar dan wel aan zijn carrière wil geven, is voor de Noor op dit moment nog een groot vraagteken.

It’s been a long time since 22 🎶 Een foto die is geplaatst door null (@guswitzoe) op 07 feb 2018 om 21:41 CET