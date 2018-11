Student zet oorlog tegen gras verder in Vlaams Parlement: “Het dient tot niets, zelfs verkeer wordt er niet veiliger van” SVM

27 november 2018

18u29

Bron: Belga 0 Bizar 'Eco-missionaris' Louis De Jaeger mocht vandaag in het Vlaams Parlement zijn kruistocht tegen het gazon komen voorstellen. De Jaeger had daartoe een verzoekschrift ingediend. Hij kreeg er applaus van Groen, sp.a en N-VA. Het parlement gaat nu bespreken aan welke instanties de oproep van De Jaeger zal worden doorgezonden.

Student Louis De Jaeger voert een persoonlijke oorlog tegen de pelouse. Vlaanderen telt veel te veel gemillimeterd gras, vindt hij, zoals langs de kant van de weg. "Dat dient nergens toe, zelfs niet tot meer verkeersveiligheid. De grasperken herbergen weinig biodiversiteit en zijn niet de beste waterbuffer. Het is eigenlijk een groene woestijn."

Volgens De Jaeger leven we op een kantelpunt in de geschiedenis, door de klimaatverandering en het verdwijnen van de biodiversiteit. Het vervangen van gras door een rijkere vegetatie is volgens hem de simpelste manier om een grote impact te maken. "Het is de goedkoopste oplossing om overstromingen, droogte, luchtvervuiling en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken. Al het niet-functionele gras moet worden vervangen door een duurzamer alternatief."

De Jaeger nam contact op met verschillende groendiensten en volgens hem zijn de meeste onder hen bereid om er iets aan te doen, mits de nodige visie. Daarnaast wil hij ook de burger aansporen om initiatief te nemen en de eigen tuin anders aan te leggen.