Student veroordeeld omdat hij vuurwapen maakt met 3D-printer HR

19 juni 2019

17u31

Bron: ANP 1 Bizar Een Britse rechtbank heeft een student schuldig bevonden aan het maken van een vuurwapen met een 3D-printer. Het is volgens de politie in Londen voor zover bekend de eerste keer dat iemand in het Verenigd Koninkrijk met succes is vervolgd voor zo'n strafbaar feit.

De man (26) had schuld bekend aan het maken van het wapen. De politie viel in 2017 voor het eerst zijn woning binnen. Dat had te maken met een drugszaak. Agenten vonden cannabisplanten en onderdelen van een geprint wapen.

De verdachte verklaarde zelf dat hij het wapen had gemaakt voor een studieproject, maar daar wilde hij volgens de politie verder weinig over kwijt. Uit zijn zoekgeschiedenis op internet bleek dat hij had opgezocht hoe hij een wapen kon printen waarmee hij met scherp zou kunnen schieten.

De student hoort op 9 augustus wat voor straf hij krijgt, meldt de politie donderdag.