Student dreigt met aanslag op vliegtuig... om bezoek van ouders te saboteren HAA

22 mei 2019

11u46

Bron: La Dernière Heure, 20minutes 1 Frankrijk Een Franse student die dreigde met een bomexplosie in een vliegtuig omdat hij niet wilde dat zijn ouders op bezoek zouden komen, is gisteren in Rennes veroordeeld tot negen maanden cel met uitstel. Dat melden Franse en Waalse media.

De 23-jarige jongeman stuurde op 18 januari het vliegverkeer op de luchthavens van Rennes-Dinard en Lyon-Saint-Exupéry grondig in de war. De aan cannabis verslaafde jongeman wilde een bezoek van zijn ouders koste wat kost vermijden en dreigde daarom met een bomaanslag als het vliegtuig zou landen in Rennes, in het noordwesten van Frankrijk.

Vertragingen

Op de vlucht van EasyJet tussen Lyon en Rennes zaten in totaal 150 mensen, onder wie ook de ouders van de twintiger. Hij uitte de dreiging per telefoon en gebruikte daarvoor een stemvervormer: “Luister goed, het EasyJet-vliegtuig van Lyon naar Rennes zal níet vertrekken, zo niet zal het ontploffen”, waarschuwde de student.

De dreiging werd ernstig genomen en uit voorzorg bleef het toestel aan de grond. Ongeveer twaalf andere vluchten in Lyon liepen door de dreiging vertraging op. Een toestel van Lufthansa dat op de luchthaven van Lyon zou landen werd door de bommelding afgeleid naar Genève.

Smartphone

Speurders kwamen de bommelder snel op het spoor via telefonie-onderzoek. Het bleek te gaan om een 23-jarige student in Rennes van wie de ouders op de EasyJet-vlucht zaten. De jongeman werd bij hem thuis opgepakt door de politie en ging over tot bekentenissen.

Volgens de student was een bezoek van zijn ouders die dag “onmogelijk”, zo verklaarde hij gisteren voor de correctionele rechtbank in Rennes. “Ik had twee lesvrije dagen en wilde die doorbrengen met joints te roken. Bovendien was mijn kot één grote puinhoop en zouden ze meteen beseft hebben dat ik opnieuw verslaafd was.”

Ik had twee lesvrije dagen en wilde die doorbrengen met joints te roken 23-jarige bommelder

Pogingen om zijn ouders op andere gedachten te brengen, mislukten, waarna de student naar drastische middelen greep en hij zijn bomdreiging de wereld instuurde. Doeltreffend was die overigens niet: zijn ouders namen immers een andere vlucht naar Rennes.

Celstraf en boetes

“Ik dacht niet dat de telefooncentrale mijn oproep ernstig zou nemen”, vertelde de student gisteren aan de rechter. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van negen maanden met uitstel. De jongeman moet ook een boete van 1.900 euro en 1.350 euro betalen aan de luchthavens van Rennes en Lyon voor de geleden schade.

Het Franse openbaar ministerie tilde vooral zwaar aan de gevoelens van angst die de student met zijn bomdreiging heeft veroorzaakt bij de betrokken reizigers. “In tijden waarin terrorisme een realiteit is, kan dat niet”, klonk het.

De beklaagde zei tijdens het proces nog dat hij wil stoppen met cannabis te gebruiken en zijn rechtenstudies wil hervatten om advocaat te worden. De ouders, met wie de jongen tegenwoordig een betere band heeft, waren niet aanwezig op de zitting.