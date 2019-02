Student denkt dat het “spookt” in haar flat. Tot ze kleerkast opent en inbreker vindt die haar kleren draagt kg

05 februari 2019

08u18

Bron: Fox8, CBS17 0 Bizar Een student aan de Universiteit van North Carolina, in de Amerikaanse stad Greensboro, vond afgelopen zaterdag een dertigjarige man in haar kleerkast, nadat ze al langer vermoedde dat er iets niet pluis was in het appartement. De man had wellicht ingebroken en zich voor onbekende tijd in de kast verschanst. Frappant detail: op het moment dat hij ontdekt werd, had hij ook haar kleren aan.

Student Maddie dacht dat het spookte in haar flatje aan de universiteit. Aan Fox 8 vertelde ze dat ze had gemerkt dat er regelmatig kledingstukken verdwenen, zoals t-shirts of broeken, en er plots handafdrukken stonden op de muur van de badkamer.



Op zaterdagnamiddag ontdekte ze hoe de vork echt in de steel zat. Toen hoorde de jonge vrouw “gerammel” in haar kleerkast. Ze besloot het geluid te onderzoeken en vroeg: “Wie is daar?”. Groot was haar verbazing toen er plots ook antwoord kwam. “Ik”, zei een stem vanuit haar kast. “Mijn naam is Drew.”



Verbouwereerd deed Maddie de deur van de kast open en zag ze een onbekende man staan. Als klap op de vuurpijl had ‘Drew’ zich ook helemaal in haar kleren gedost, sokken en schoenen inclusief. “En hij had een boekentas vol met mijn kleren”, aldus Maddie.

This is Andrew Swofford. A UNCG junior got home on Saturday, to find him in her closet, wearing her clothes. @myfox8 pic.twitter.com/n4PFMhtW2b Hayley Fixler(@ HayleyFixlerTV) link

“Kan ik je een knuffel geven?”

Volgens lokale nieuwszender CBS17 smeekte hij haar om niet de politie te bellen. Om hem rustig te houden, bleef Maddie dan maar met de man praten, terwijl ze stiekem enkele foto’s nam en die doorstuurde naar haar vriend. Het duurde nog tien minuten voor die ter plaatse was. Al die tijd bleef Maddie bij de man. “Hij paste mijn hoed. Hij ging in de badkamer en keek in de spiegel en zei ‘Je bent echt mooi, kan ik je een knuffel geven?’”, herinnerde ze zich. “Maar hij heeft me nooit aangeraakt.”

Wanneer de vriend in het appartement arriveerde, vluchtte de inbreker. Hij werd aan een tankstation opgepakt door de politie, die hem identificeerde als de dertigjarige Andrew Swofford. Hij zit momenteel in de cel voor veertien aanklachten, waaronder identiteitsdiefstal en inbraak.

Verhuis

Maddie denkt dat de man al meerdere keren in haar appartement inbrak, wat het mysterie van de vermiste kleren zou kunnen verklaren. In december werden zij en haar flatgenoot overigens al eerder het slachtoffer van een inbraak. De studenten ontdekten toen twee mannen die in hun woonkamer stonden.



Na dat incident werden de sloten veranderd, maar dat kon de ongewenste bezoeker klaarblijkelijk niet tegenhouden. De student zegt dat ze nu van plan is te verhuizen.