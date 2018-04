Student (17) veroorzaakt ophef nadat hij levende kip de kop afbijt TTR

04 april 2018

18u35

Bron: Fox News Bizar Een Amerikaanse student heeft in eigen land voor grote controverse gezorgd. De 17-jarige David Andrew Jimenez van de University High School in Orange City in de Amerikaanse staat Iowa heeft een levende kip de kop afgebeten. Dat deelt de lokale politie mee in een bericht.

Afgelopen maandag ontdekte een leraar een onthoofde kip op de parkeerplaats van de school. Ook waren verschillende eieren kapot gegooid in de turnzaal. Niet veel later kwam aan het licht dat een 17-jarige leerling van de school "een sadistische daad" had gepleegd.

"Hij heeft zonder enige reden de kop van de kip afgebeten", zegt een politieman van Volusia County Sheriff's Office. "Hij hield de kop in zijn mond en keek toe hoe het dier niet veel later stierf. Het is ronduit gruwelijk."

Stoerdoenerij

De tiener die het verhaal aan zijn vrienden vertelde om op te scheppen, stond niet stil bij de gevolgen. Hoewel hij dacht een stoere indruk te maken, trokken zijn vrienden naar de directieleden om hen in te lichten over de vreselijke daad. De directie belde de politie, die de jongeman meenam voor verhoor.

David Andrew Jimenez, die de feiten bekende, wordt beschuldigd van dierenmishandeling en moet volgende week woensdag voor de rechter verschijnen om zich te verantwoorden. Het is op dit moment onduidelijk of er nog andere leerlingen bij de feiten betrokken zijn.