Strottenhoofd ging per ongeluk naar kringloopwinkel door gepensioneerde dokter Arnoud de Vries

13 mei 2020

16u15

Het menselijk strottenhoofd op sterk water dat gisteren in een kringloopwinkel in het Nederlandse Zwolle werd gevonden , blijkt uit het Isala Ziekenhuis te komen. Dat melden de politie en het ziekenhuis zelf. Daarmee is een misdrijf uitgesloten.

Het lichaamsdeel van een in 2003 overleden persoon was gebruikt voor de scholing van artsen in het Zwolse ziekenhuis.

Verkeerde doos

“De betreffende pot met weefsel is afkomst van een inmiddels gepensioneerde arts van Isala’’, schrijft het ziekenhuis in een verklaring op haar website. “Die heeft oud materiaal verzameld om op te ruimen. De pot was in een zak gedaan om terug te brengen naar het ziekenhuis om op de gebruikelijke wijze te vernietigen.’’ Maar de zak kwam per ongeluk in een verkeerde doos terecht en belandde daardoor bij de kringloopwinkel.



Het ziekenhuis betreurt de situatie en heeft excuses aangeboden aan de medewerkers en vrijwilligers van de kringloopwinkel. “Dit had nooit mogen gebeuren. Het mee naar huis nemen van patiëntgegevens of -materiaal is vanwege ons privacybeleid ten strengste verboden. We zullen dit intern onderzoeken om te leren van dit incident.’’

Ik zie het nog drijven. Een orgaan, dacht ik. Doodeng. We hebben direct de politie gebeld Petra Wolters, vrijwilligster in de kringloopwinkel

Lugubere vondst

Dinsdagmiddag kreeg Petra Wolters, vrijwilligster in de kringloop, de schrik van haar leven toen ze de menselijke resten aantrof in een emmertje. Dat zat weer in een doos, met daarin onder meer schriftjes en speelgoed. “Ik zie het nog drijven. Een orgaan, dacht ik. Doodeng. We hebben direct de politie gebeld.’’

Agenten kwamen snel naar de zaak aan de Vechtstraat. Nu, een dag later, is het onderzoek afgerond. Een opluchting, zeker voor Petra. Ze krijgt een bos bloemen van het ziekenhuis en kan nu bekomen van het mediastormpje dat haar trof. “Ik ga nu even bijkomen”, zegt ze aan het AD. “Fijn dat het mysterie is opgelost, je wil toch weten waar het vandaan komt.’’