Stripteaseuse laat dochtertje (3) drie uur lang achter in auto mvdb

20 september 2019

00u10

Bron: AP 1 Bizar Een jonge Amerikaanse moeder heeft haar dochtertje (3) drie uur achtergelaten in de auto om zo te gaan werken in een stripclub. Manouchika Daniels (23) is donderdagochtend (plaatseljke tijd) opgepakt.

De politie kreeg in de eerste uren van dinsdag 17 september een melding binnen over een kindje dat midden in de nacht zat te wenen op de achterbank. De zwarte Toyota Corolla stond geparkeerd aan stripclub Vegas Cabaret in de stad Lauderhill.

Agenten kwamen ter plaatse en troffen het meisje aan. Ze bleek helemaal overstuur. Haar moeder was rond 23 uur toegekomen aan de club en liet haar slapende kindje achter. Het meisje moest zich bezig zien te houden met wat meegebracht speelgoed.

De speurders konden pas een dik half uur later mama Manouchika Daniels inlichten. De vrouw erkende de moeder van het kind te zijn. Agenten sloegen haar in de boeien. Daniels kreeg een aanklacht wegens kindermishandeling te horen. Ze verschijnt binnenkort voor de rechter.