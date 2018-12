Straffe beelden: moedige mannen redden alligator uit bevroren meertje en dragen hem naar warmer water sam

05 december 2018

22u15

Bron: KameraOne 0

De reddingsactie van Jason McDonald (37) en Jay Young (47) is absoluut eentje in de categorie ‘don’t try this at home’. De medewerkers van de Colorado Gator Farm in het Amerikaanse Mosca wagen zich in ijskoud water om een alligator uit een bevroren meertje te redden. Terwijl de bek van het dier akelig dicht bij hun hoofd komt, dragen ze het reptiel als een kind naar een warmere plas. De heren weten wel waarmee ze bezig zijn, want ze worstelen al jaren met de dieren.

Bekijk ook: