Straf: wagen haalt twee keer in via pechstrook aan snelheid van meer dan 130 km/u LG

12 april 2018

12u00 0

Dashcambeelden laten zien hoe een voertuig in Nederland op de A4 richting België twee voertuigen inhaalt via de pechstrook aan een snelheid van meer dan 130 kilometer per uur. De bestuurder die deze dashcambeelden filmde, was op dat moment zelf aan het inhalen aan de toegelaten snelheid van 130 kilometer per uur.