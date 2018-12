Straf voor hardleerse stroper: gevangenis in én naar Bambi kijken kv

17 december 2018

23u52

Bron: BBC, Springfield News-Leader 1 Bizar Een Amerikaan die veroordeeld werd voor het stropen van honderden herten, kreeg van de rechter een bijzondere extra straf opgelegd: hij zal een jaar lang minstens één keer per maand naar de Disneyfilm Bambi moeten kijken.

David Berry Jr. uit de staat Missouri werd in augustus samen met zijn vader David Berry Sr. en zijn broer Kyle Berry gearresteerd. Het drietal had honderden herten illegaal doodgeschoten. Van de gedode dieren namen ze vervolgens telkens enkel de koppen mee. De karkassen lieten ze gewoon achter om te verrotten. De trofeejagers sloegen meestal ‘s nachts toe, zegt Don Trotter, openbare aanklager van Lawrence County.

Berry Jr. kreeg echter niet alleen een celstraf van een jaar opgelegd. Rechter Robert George besliste dat hij “de Walt Disney-film Bambi zal moeten bekijken. Voor de eerste keer voor of op 23 december 2018 en vervolgens minstens een keer per maand in de daaropvolgende maanden.” In de animatiefilm uit 1942 wordt de moeder van hertje Bambi vermoord door een jager.

Het trio werd opgepakt na een maandenlang politieonderzoek over verschillende Amerikaanse staten heen en in samenwerking met de Canadese autoriteiten. Het is niet de eerste keer dat de mannen betrapt werden op illegale jacht. In het verleden spendeerden ze al tienduizenden dollars aan boetes en gerechtskosten.

Berry Jr. is ook levenslang zijn jacht- en visvergunning kwijt, net als zijn vader. Kyle Berry zag zijn vergunning ingetrokken voor 8 jaar. David Berry Sr. verschijnt binnenkort opnieuw voor de rechter omdat hij zijn probatievoorwaarden geschonden heeft. Mogelijk vliegt ook hij in de cel.

“In situaties als deze, met seriestropers die geen respect hebben voor dieren, de regels voor een eerlijke jacht, of er geen problemen mee hebben dat ze stelen van anderen, draait het allemaal om hebzucht en ego”, zegt Randy Doman van het ministerie voor Natuurbehoud van Missouri.“Enkel de koppen meenemen is hun manier om een ‘trofee’ te hebben en het achtergelaten karkas is voor hen gewoon een bijzaak. Hoewel er sommige gevallen zijn waarbij de stropers de geweien willen om ze te verkopen, ging het bij dit groepje meer om de kick van het doden zelf.”