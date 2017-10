Straf staaltje van verkeersagressie gefilmd: fietsster bekogeld vanuit rijdende auto sam

In Californië heeft een vrouw gefilmd hoe ze tijdens het fietsen werd aangevallen. Een jongen gooide vanuit een rijdende wagen hard een tennisbal tegen haar in Castro Valley. Het slachtoffer kon gelukkig rechtop blijven en liep geen ernstige verwondingen op. Mensen die regelmatig fietsen, zeggen dat ze steeds vaker agressie ondervinden. Fietsers en automobilisten vechten immers vaak om ruimte op de weg. Het slachtoffer wil anoniem blijven, maar een goede vriendin zegt dat ze de beelden gedeeld heeft om mensen bewust te maken van de spanningen. "De weg is van iedereen", luidt het. De politie zegt dat het slechts een kwestie van tijd is voor de verdachte geïdentificeerd is.

