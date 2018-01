Straat verandert in ijspiste na lek waterleiding IVI

Het was uitkijken op Huntington Avenue in Boston gisterenavond. Een waterleidingbuis was er gesprongen en had de baan door de koude temperaturen in geen tijd veranderd in een ijspiste. De hulpdiensten moesten de omgeving voor enkele uren afsluiten voor het verkeer vanwege de gevaarlijke situatie.

rv