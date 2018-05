Straat in De Pinte ligt vol gebroken glas na foutje met truck: "Ik dacht dat scherven geluk brachten?" Sam Ooghe

15 mei 2018

13u49

Een vrachtwagen van een recyclagebedrijf heeft in de Polderdreef in De Pinte een spoor van gebroken glas achtergelaten. De laadklep van de truck ging plots open. "Maar scherven brengen geluk", relativeert de chauffeur.

De Pinte ruikt vandaag naar oude wijn. In de Polderdreef ligt zo'n 20 meter aan gebroken flessen, allemaal afkomstig van een truck van een recyclagebedrijf. "De laadklep van de vrachtwagen ging automatisch open", verklaart de chauffeur. "Ik hoorde het gebeuren, maar voor ik stilstond was het kwaad al geschied. De truck is nog maar vier dagen oud. De veiligheidspinnen die de klep op zijn plaats moeten houden, deden hun werk nog niet."

Het gevolg: veel gebroken glas en veel opruimwerk voor de brandweer. De Poldersstraat werd gedeeltelijk afgesloten door de politie. "Ik dacht nochtans dat scherven geluk brachten", kan de chauffeur er nog mee lachen. "Maar dit is gewoon pech."

Ver zal de brandweer niet moeten lopen met de scherven, want op amper tien meter van de Polderdreef staan enkele glasbakken. "Vermijd sluikstort", valt er te lezen: de boodschap klinkt vandaag onbewust ironisch.