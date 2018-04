Stormy Daniels opnieuw aan het werk met 'Stormy's Secret' mvdb

24 april 2018

14u19

Bron: NY Post 0 Bizar Het ijzer smeden als het heet is, luidt het spreekwoord en dat laat pornoster Stormy Daniels zich geen twee keer zeggen.

De pornoactrice (39) die Amerikaans president Donald Trump in nauwe schoentjes bracht door hun vermeende affaire in 2006, is terug op de filmset voor haar eerste productie sinds het schandaal begin dit jaar losbrak. Haar nieuwste worp heet toepasselijk Stormy's Secret.

De Canadese pornosite Brazzers deelde dit weekend al een trailer waarin Daniels te zien is met haar tegenspeler Keiran Lee. Die Brit lijkt zelfs in de verste verte niet op Trump, nochtans doet het scenario iets anders vermoeden. Dat luidt: "Schrijfster Stormy Daniels worstelt met inspiratie tot ze terugdenkt aan een 'mysterieuze man'. Die doet haar creativiteit op hol slaan."

De actrice (echte naam Stephanie Clifford) die de verhouding moest verzwijgen, stond de afgelopen maanden aan de kant door een rugblessure die ze opliep tijdens het paardrijden, verklaarde ze in een interview met fans via Twitter. Acteren lukte niet, maar regisseren wel. Ook haar vorige film 'Unbridled' ('Tomeloos') uit augustus 2017, regisseerde en schreef Daniels zelf. Ze was toen nog relatief onbekend, inmiddels doet haar naam over heel Amerika een belletje rinkelen.