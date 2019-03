Storm van protest nadat Chinese vrouw uit metro wordt geweerd door “vreselijke” make-up kg

Bron: The Guardian, BBC 0 Bizar Volgens Chinese media werd een vrouw uit de stad Guangzhou tegengehouden in een metrostation omdat haar make-up de andere reizigers mogelijk kon shockeren. Ze mocht enkel de metro nemen indien ze zich ontschminkte. Het incident lokte veel kritiek uit van de ‘gothic’-gemeenschap in China en honderden vrouwen deelden op sociale media een selfie waarop ze zelf pronken met hun opvallende make-up.

De vrouw, die anoniem blijft, werd op 10 maart tegengehouden door de veiligheidsmedewerkers in een metrostation in Guangzhou. Ze droeg op dat moment donkere lippenstift en oogschaduw. De zware make-up was een doorn in het oog van de manager van het metrostation, die zei dat het er “vreselijk” uitzag. Als de vrouw verder wilde reizen met de metro, dan zou ze al haar makeup moeten verwijderen, klonk het.



De vrouw beschreef haar ervaring daarna in een bericht op Weibo, het populairste sociale netwerk in China. “Als Chinese burger hoop ik dit publieke platform te gebruiken om de autoriteiten het hoofd te bieden: welke wet geeft jullie het recht om mij tegen te houden en mijn tijd te verdoen?”

Bij haar bericht voegt ze nog foto’s toe van haar opgemaakte ogen en lippen. Het is niet duidelijk of ze haar make-up effectief heeft verwijderd om verder te reizen.

Gothic

De vrouw zegt zich te kleden als ‘gothic lolita’, een subcultuur die de nadruk legt op zwarte kleren en donkere make-up. Andere aanhangers van de gemeenschap uitten al snel protest op Weibo en deelden selfies waarin ze zelf hun make-up tonen.

“Sorry, mensen van Guangzhou, soms ga ik zo naar buiten”, schrijft een gebruiker bij één van de foto’s. “Ik ben geen moordenaar, geen brandstichter, ik rook of spuug niet in het openbaar, ik houd gewoon van gothic kledij”, zegt een andere. Tot nu toe zouden al meer dan vijfduizend mensen hebben gereageerd, waarvan honderden een eigen selfie deelden, rapporteert The Guardian.

Het metrostation heeft inmiddels publiek haar verontschuldigingen aangeboden. Er werd één personeelslid tijdelijk geschorst naar aanleiding van het incident.

