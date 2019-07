Stijgingspercentage tot 37,5 %: straat in Wales is de steilste ter wereld LH

16 juli 2019

10u50

Bron: The Guardian 5 Bizar Ben je fietser of jogger en op zoek naar een klimuitdaging van jewelste? Rep je dan naar Wales. De straat Ffordd Pen Llech, in het historische stadje Harlech in het noordwesten van het land, is door het Guinness Book of Records uitgeroepen tot de steilste van de wereld. Voordien droeg een straat in Nieuw-Zeeland de felbegeerde titel. Sportievelingen hoeven dus niet langer naar de andere kant van de wereld om bergkoning te worden.

Harlech is vooral bekend om zijn 13de-eeuws kasteel, prachtige kust en panoramische uitzichten, maar daar zal in de toekomst wellicht verandering in komen. Een straat in de kustplaats, geflankeerd door 300 jaar oude huizen, heeft de titel van steilste straat ter wereld overgenomen van de beroemde Baldwin Street in het Nieuw-Zeelandse plaatsje Dunedin. Die straat die een stijgingspercentage van 35 procent heeft, werd drie jaar geleden nog een hit op Instagram nadat mensen er massaal foto’s van zichzelf namen.



Harlech waagde zich aan de ‘wereldrecordpoging’ nadat een inwoner afgelopen zomer het straatje naar beneden reed en opmerkte hoe steil het er eigenlijk is. Begin januari van dit jaar werd een officiële meting gedaan en de resultaten ervan gingen meteen richting Guinness World Records. Wat blijkt? Ffordd Pen Llech heeft een stijgingspercentage tot 37,5 procent, twee procent meer dan Dunedin.



Daarnaast werd ook de maximale helling over een afstand van 10 meter gemeten. Op basis daarvan wordt de hoogtewinst afgemeten tegenover de horizontale afstand. In het Welshe straatje ga je één meter omhoog voor elke 2,67 meter die je horizontaal aflegt, in Baldwin Street moest je daarvoor 2,86 meter afleggen. Ook dat gegeven gaf dus de doorslag.

Tien criteria

Maar dat waren niet de enige vereisten. Het Guinness World Records zag streng toe op in totaal tien vereiste criteria die nodig waren. Zo kon het stadje geen grondtekening voorleggen, maar dat kon blijkbaar gerechtvaardigd worden omdat de straat er al minstens 1.000 jaar ligt en grondplannen pas vanaf de 19de eeuw gebruikt werden.

Om in aanmerking te komen voor de titel, moet een straat ook vaak door het publiek worden gebruikt en moeten voertuigen kunnen passeren. Of Dunedin zich zomaar de titel laat afnemen, is nog onduidelijk. De buurtbewoners kunnen de komende tijd maar beter rekening houden met een aanzienlijke toeristentoeloop.