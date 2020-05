Stier met jeukend achterwerk zet drie Schotse dorpen zonder stroom HR

11 mei 2020

23u11

Bron: Evening Standard 0 Dieren Een stier met jeuk aan de billen heeft drie dorpen en honderden gezinnen in Schotland een tijd zonder stroom gezet. De kolos ging tegen een paal aan schuren, maar daardoor donderde een elektriciteitskast naar beneden.

“Ron wil zich bij de inwoners van Chapelton en Strathaven verontschuldigen voor het veroorzaken van een stroompanne bij 700 gezinnen”, aldus eigenares ‎Hazel Laughton. “Doordat hij met zijn jeukende billen tegen een elektriciteitspaal ging schuren, donderde de transformatorkast naar beneden. We zijn blij dat hij nog leeft, want voor hetzelfde geld had hij 11.000 volt door zich heen gekregen.”

Volgens elektriciteitsmaatschappij SP Energy Networks zaten 800 gezinnen in drie dorpen van donderdagavond tot vrijdagochtend zonder stroom door het incident.